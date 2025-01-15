Ракетная атака на Львовщину — ракеты повредили критические объекты

На Львовщине зафиксировали попадание ракет в критические объекты
Львовщина подверглась воздушной атаке со стороны России. Ночью, 15 января, на территорию залетел вражеский дрон, а утром Львовская область оказалась под ракетной атакой. Стало известно о попадании вражеских воздушных целей.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Дроновая и ракетная атака Львовщины 15 января
Ночью Львовская область пережила две воздушные тревоги, во время которых враг совершил атаки с помощью беспилотника и крылатых ракет. Первая тревога длилась с 01:35 до 02:48, во время которой наши силы ПВО уничтожили вражеский ударный беспилотник. Благодаря этому удалось избежать жертв, пострадавших и разрушений.
Во время второй тревоги с 06:12 до 08:12 враг атаковал Львовщину крылатыми ракетами. Было зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Хотя обошлось без пострадавших, на объектах зафиксированы разрушения.
Также в селе Скнилов Золочевского района в результате падения ракеты поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась большая воронка размерами 6 на 5 метров и глубиной 2,5 метра. На месте работают профильные службы.
Также ранее мэр Львова Андрей Садовый рассказал подробности об утренней атаке Львовщины.
Напомним, что на Львовщине и Ивано-Франковщине звучали взрывы в результате российской ракетной атаки.
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