Корупція на Львівщині — в ОВА створили спеціальний чатбот

Telegram на телефоні. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині запрацював ще один інструмент за допомогою якого можна повідомити про можливу корупцію, як у Львівській обласній військовій адміністрації, так і її структурних підрозділах чи в інших органах. Це Telegram-бот "Доброчесна Львівщина".

Про це повідомив заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Кулепін на брифінгу.

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Кулепін розповів, що раніше Львівська ОВА мала два способи, за допомогою яких усі мешканці України могли повідомити про корупцію. Це була спеціальна телефонна лінія, а також під'єднання до сайту викривачів, котрим керує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Сьогодні ми презентуємо ще один інструмент — це Telegram-бот "Доброчесна Львівщина", який дає змогу як анонімно, так і авторизувавшись через "Дію" здійснити таке повідомлення", — сказав посадовець.

Як це працює:

1. Шукаєте бот в Telegram,

2. Натискаєте "Розпочати",

3. Далі слідуєте підказкам бота.

Також бот допоможе обрати про кого саме ви хочете здійснити повідомлення. Це можуть бути працівники адміністрації чи органів з якими співпрацює ОВА.

Далі бот попросить вас надати інформацію, розписати правопорушення та навіть прикріпити відповідні матеріали: фото чи відео. Після цього звернення розглядається відділом запобігання корупції Львівської ОВА або ж скеровується на інший портал.

Також Кулепін наголосив, що в цьому боті можуть бути не лише повідомлення про корупцію, а й про інші порушення.

"Для нас це важливо, тому що під час війни ніхто не хоче бачити корупцію в Україні. Це точно погіршує нашу здатність оборонятися чи завдавати шкоди ворогу", — підсумував він.