Коррупция на Львовщине - в ОВА создали специальный чат-бот

Телеграмм на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области заработал еще один инструмент, с помощью которого можно сообщить о возможной коррупции, как во Львовской областной военной администрации, так и ее структурных подразделениях или других органах. Это Telegram-бот "Доброчесна Львівщина".

Об этом сообщил заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Кулепин на брифинге.

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Кулепин рассказал, что раньше у Львовской ОВА было два способа, с помощью которых все жители Украины могли сообщить о коррупции. Это была специальная телефонная линия, а также подключение к сайту обличителей, которым руководит Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Сегодня мы презентуем еще один инструмент — это Telegram-бот "Доброчесна Львівщина", который позволяет как анонимно, так и авторизовавшись через "Дію" осуществить такое сообщение", — сказал чиновник.

Как это работает:

1. Ищете бот в Telegram,

2. Нажмите "Начать",

3. Далее следует подсказкам бота.

Также бот поможет выбрать о ком именно вы хотите совершить сообщение. Это могут быть работники администрации или органов, с которыми сотрудничает ОВА.

Затем бот попросит вас предоставить информацию, расписать правонарушения и даже прикрепить соответствующие материалы: фото или видео. После этого обращение рассматривается отделом предотвращения коррупции Львовской ОВА или направляется на другой портал.

Также Кулепин подчеркнул, что в этом боте могут быть не только сообщения о коррупции, но и о других нарушениях.

"Для нас это важно, потому что во время войны никто не хочет видеть коррупцию в Украине. Это точно ухудшает нашу способность обороняться или наносить вред врагу", — подытожил он.