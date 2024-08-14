На войне с РФ погибла 19-летняя военная из 3-й ОШБр

На войне с РФ погибла 19-летняя военная — была старшим стрелком-оператором
В бою на Луганщине погибла военнослужащая ВСУ, старший стрелок-оператор штурмового отделения 3-й ОШБр. 19-летняя защитница родилась во Львовской области.
О смерти бойчины сообщила заместитель главы Бибрского горсовета Оксана Довгаль в Facebook в среду, 14 августа.
Смерть защитницы из Львовской области
Как сообщили в Бибрском горсовете, 19-летняя защитница свой последний бой приняла возле населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа.
"В освободительных боях за Украину отдала свою жизнь и навеки стала в ряды Небесного Воинства самая молодая наша Героиня — военнослужащая в/ч А4638, старший стрелок-оператор 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода 1 штурмовой роты 1 штурмовой службу по контракту", — рассказали в горсовете.
В сентябре защитнице должно было исполниться 20 лет. У военной остались мама, отец и 17-летний брат.
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