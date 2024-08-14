На війні з РФ загинула 19-річна військова з 3-ї ОШБр

Юлія Бояновська. Фото: Бібрська міськрада/Facebook

У бою на Луганщині загинула військовослужбовиця ЗСУ, старший стрілець-оператор штурмового відділення 3-ї ОШБр Юлія Бояновська. 19-річна захисниця народилася у Львівській області.

Про смерть бійчині повідомила заступниця голови Бібрської міськради Оксана Довгаль у Facebook у середу, 14 серпня.

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Юлія Бояновська. Фото: Бібрська ТГ/Facebook

Смерть захисниці зі Львівщини

Як повідомили в Бібрській міськраді, 19-річна захисниця свій останній бій прийняла біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня.

"У визвольних боях за Україну віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня — військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону солдат Бояновська Юлія Ігорівна, яка проходила військову службу за контрактом", — розповіли в міськраді.

У вересні захисниці мало виповнитися 20 років. У військової залишилися мама, тато та 17-річний брат.