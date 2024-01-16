Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщини засудили азербайджанця, який вкрав скриньку з донатами на ЗСУ arrow

На Львівщини засудили азербайджанця, який вкрав скриньку з донатами на ЗСУ

16 січня 2024 00:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщини засудили азербайджанця, який вкрав скриньку з донатами на ЗСУ
Скринька коштів для ЗСУ. Ілюстративне фото: ye.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі. 

Про це пише місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на матеріали справи.

Читайте також:

Як чоловік вчинив крадіжку скриньки

Зазначається, що в обід 1 серпня 2023 року у Бродах в магазині "Наш Край" зловмисник вкрав скриньку, яка належала БФ "Патріот-ЮА". 

"У викраденій скринці була одна тисяча гривень, яка призначалась для потреб військових. Майже за 2 тижні у маркеті АТБ в Бродах чоловік здійснив повторну крадіжку — горілки з ковбасками. Чоловіку інкримінували обвинувачення в крадіжці за умов воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Продавав викрадені боєприпаси

Крім того, над Рамілем Мірзоєвим проводили ще один суд за іншою справою. В кінці серпня 2023 року поблизу дороги Київ-Чоп між Бродами та Радивиловом йому вдалося знайти боєприпаси, а саме дві осколкові гранати та 74 бойові патрони. 

"25 вересня на території гаражів він продав знахідку за 6 тис. грн. Слідчі висунули йому обвинувачення в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)", — додали у матеріалі.

Вже 4 грудня минулого року прокурор та обвинувачений уклали угоду щодо визнання винуватості, яку вже 11 січня 2024 року затвердили у суді. Тому за узгодженням азербайджанець отримав п'ять років в'язниці. Проте вирок ще можна апелювати. 

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. 

суд
ЗСУ
Азербайджан
Львів
крадіжка
Львівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі