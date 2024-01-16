На Львівщини засудили азербайджанця, який вкрав скриньку з донатами на ЗСУ

Скринька коштів для ЗСУ. Ілюстративне фото: ye.ua

На Львівщині Бродівський райсуд засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.

Про це пише місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на матеріали справи.

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Як чоловік вчинив крадіжку скриньки

Зазначається, що в обід 1 серпня 2023 року у Бродах в магазині "Наш Край" зловмисник вкрав скриньку, яка належала БФ "Патріот-ЮА".

"У викраденій скринці була одна тисяча гривень, яка призначалась для потреб військових. Майже за 2 тижні у маркеті АТБ в Бродах чоловік здійснив повторну крадіжку — горілки з ковбасками. Чоловіку інкримінували обвинувачення в крадіжці за умов воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Продавав викрадені боєприпаси

Крім того, над Рамілем Мірзоєвим проводили ще один суд за іншою справою. В кінці серпня 2023 року поблизу дороги Київ-Чоп між Бродами та Радивиловом йому вдалося знайти боєприпаси, а саме дві осколкові гранати та 74 бойові патрони.

"25 вересня на території гаражів він продав знахідку за 6 тис. грн. Слідчі висунули йому обвинувачення в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)", — додали у матеріалі.

Вже 4 грудня минулого року прокурор та обвинувачений уклали угоду щодо визнання винуватості, яку вже 11 січня 2024 року затвердили у суді. Тому за узгодженням азербайджанець отримав п'ять років в'язниці. Проте вирок ще можна апелювати.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень.