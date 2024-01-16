Во Львовской области осудили азербайджанца, который украл ящик с донатами на ВСУ

Ящик средств для ВСУ. Иллюстративное фото: ye.ua

Во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Об этом пишет местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на материалы дела.

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Как мужчина совершил кражу ящика

Отмечается, что в обед 1 августа 2023 года в Бродах в магазине "Наш Край" злоумышленник украл ящик, который принадлежал БФ "Патриот-ЮА".

"В похищенном ящике была одна тысяча гривен, которая предназначалась для нужд военных. Почти через 2 недели в маркете АТБ в Бродах мужчина совершил повторную кражу — водки с колбасками. Мужчине инкриминировали обвинения в краже в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Продавал украденные боеприпасы

Кроме того, над Рамилем Мирзоевым проводили еще один суд по другому делу. В конце августа 2023 года у дороги Киев-Чоп между Бродами и Радивиловом ему удалось найти боеприпасы, а именно две осколочные гранаты и 74 боевых патрона.

"25 сентября на территории гаражей он продал находку за 6 тыс. грн. Следователи выдвинули ему обвинения в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — добавили в материале.

Уже 4 декабря прошлого года прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности, которое уже 11 января 2024 утвердили в суде. Поэтому по согласованию азербайджанец получил пять лет тюрьмы. Однако приговор еще можно апеллировать.

Напомним, во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.