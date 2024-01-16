Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области осудили азербайджанца, который украл ящик с донатами на ВСУ arrow

Во Львовской области осудили азербайджанца, который украл ящик с донатами на ВСУ

16 января 2024 00:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области осудили азербайджанца, который украл ящик с донатами на ВСУ
Ящик средств для ВСУ. Иллюстративное фото: ye.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области Бродовский райсуд осудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

Об этом пишет местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на материалы дела.

Читайте также:

Как мужчина совершил кражу ящика

Отмечается, что в обед 1 августа 2023 года в Бродах в магазине "Наш Край" злоумышленник украл ящик, который принадлежал БФ "Патриот-ЮА".

"В похищенном ящике была одна тысяча гривен, которая предназначалась для нужд военных. Почти через 2 недели в маркете АТБ в Бродах мужчина совершил повторную кражу — водки с колбасками. Мужчине инкриминировали обвинения в краже в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Продавал украденные боеприпасы

Кроме того, над Рамилем Мирзоевым проводили еще один суд по другому делу. В конце августа 2023 года у дороги Киев-Чоп между Бродами и Радивиловом ему удалось найти боеприпасы, а именно две осколочные гранаты и 74 боевых патрона.

"25 сентября на территории гаражей он продал находку за 6 тыс. грн. Следователи выдвинули ему обвинения в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — добавили в материале.

Уже 4 декабря прошлого года прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности, которое уже 11 января 2024 утвердили в суде. Поэтому по согласованию азербайджанец получил пять лет тюрьмы. Однако приговор еще можно апеллировать.

Напомним, во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

суд
ВСУ
Азербайджан
Львов
кража
Львовская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме