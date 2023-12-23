На Львівщині засудили чоловіка, який двічі тікав з військової частини

Українські військові. Ілюстративне фото: kultura.mr.gov.ua

На Львівщині засудили чоловіка, який двічі самовільно покидав військову частину. Суд призначив військовослужбовцю покарання у вигляді п'яти років за ґратами.

Про це повідомляє Zaxid.NET, посилаючись на вирок суду.

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Засудження чоловіка, який двічі покидав військову частину

У Стрийському міському районному суді покарали львів'янина за покидання військової частини. Зазначається, що чоловік підписав контракт із ЗСУ у вересні 2022 року і був військовослужбовцем однієї з військових частин Львівщини.

"Арсен Я. двічі втікав з місця служби: із 23 листопада до 9 грудня 2022 року та протягом січня — березня 2023 року військовий втікав та проводив час на власний розсуд у Стрию", — зазначили у виданні.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину і зізнався, що двічі покидав частину. Повідомляється, що у чоловіка вже є судимість за перебування у нетверезому стані під час виконання військових обов’язків.

Вирок виніс суддя Степан Сас. Він виніс покарання для втікача у вигляді п’яти років тюремного ув’язнення з можливістю подання апеляції.

Нагадаємо, у Львові учасники злочинної групи незаконно позбавили волі чоловіка. Поліція затримала фігурантів, їм загрожує до 5 років в'язниці.

Додамо, на Львівщині посадовиця військкомату безпідставно виключала з військового обліку чоловіків. Внаслідок цього четверо військовозобов'язаних виїхали за кордон.