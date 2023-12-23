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На Львовщине засудили мужчину, который дважды сбегал из воинской части

23 декабря 2023 21:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине засудили мужчину, который дважды сбегал из воинской части
Украинские военные. Иллюстративное фото: http://kultura.mr.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львовской области засудили мужчину, который дважды самовольно покидал воинскую часть. Суд назначил военнослужащему наказание в виде пяти лет за решеткой.

Об этом сообщает Zaxid.NET, ссылаясь на приговор суда.

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В Стрыйском городском районном суде наказали львовянина за уход из воинской части. Мужчина подписал контракт с ВСУ в сентябре 2022 года и был военнослужащим одной из воинских частей Львовщины.

"Арсен Я. дважды сбегал с места службы: с 23 ноября по 9 декабря 2022 года и в течение января — марта 2023 года военный сбегал и проводил время по своему усмотрению в Стрые", — указали в издании.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и признался, что дважды покидал часть. Сообщается, что у мужчины уже есть судимость за пребывание в нетрезвом состоянии во время исполнения военных обязанностей.

Приговор вынес судья Степан Сас. Он вынес наказание для беглеца в виде пяти лет тюремного заключения с возможностью подачи апелляции.

Напомним, во Львове участники преступной группы незаконно лишили свободы мужчину. Полиция задержала фигурантов, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Добавим, во Львовской области чиновник военкомата безосновательно исключала с воинского учета мужчин. В результате четверо военнообязанных выехали за границу.

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