У Львові викрали чоловіка, щоб утримувати в "реабілітаційному центрі"

Поліція затримала фігурантів. Фото: поліція Львівської області

У Львові учасники злочинної групи незаконно позбавили волі чоловіка. Поліція затримала фігурантів, їм загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Примусово везли у "реабілітаційний центр"

Зазначається, що зловмисниками виявилися 32-річний житель міста Хирів, 33-річний житель Рави-Руської та 30-річний львів'янин.

У вівторок, 19 грудня, фігуранти зайшли до квартири, яка розташована на вулиці Левицького у Львові. У помешканні проживав 34-річний чоловік. Зловмисники застосували до потерпілого фізичну силу та заходи психологічного впливу, змусили підкоритися своїй волі, вивели з квартири та посадили в автомобіль. Вони мали намір примусово доставити його у так званий "реабілітаційний центр".

По дорозі до закладу автомобіль фігурантів зупинили патрульні, оперативна група їх затримала.

Фігурантам загрожує в'язниця

Чоловіка, якого незаконно позбавили волі, правоохоронці звільнили.

Зловмисникам повідомили про підозру, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Один із фігурантів. Фото: поліція Львівської області

Один із фігурантів. Фото: поліція Львівської області

Нагадаємо, днями у Львові люди у військовій формі та поліція скрутили чоловіка у місцевому супермаркеті, у якого, за його словами, хвора дитина у лікарні. Чоловік виявився військовослужбовцем, котрий неодноразово порушував дисципліну.