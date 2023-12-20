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Во Львове похитили мужчину, чтобы содержать в "реабилитационном центре"

20 декабря 2023 17:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове похитили мужчину, чтобы содержать в "реабилитационном центре"
Полиция задержала фигурантов. Фото: полиция Львовской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове участники преступной группы незаконно лишили свободы мужчину. Полиция задержала фигурантов, им грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Отмечается, что злоумышленниками оказались 32-летний житель города Хырев, 33-летний житель Равы-Русской и 30-летний львовянин.

Во вторник, 19 декабря, фигуранты вошли в квартиру, расположенную на улице Левицкого во Львове. В доме проживал 34-летний мужчина. Злоумышленники применили к потерпевшему физическую силу и меры психологического воздействия, заставили подчиниться своей воле, вывели из квартиры и посадили в автомобиль. Они намеревались принудительно доставить его в так называемый "реабилитационный центр".

По дороге в заведение автомобиль фигурантов остановили патрульные, оперативная группа задержала их.

Фигурантам грозит тюрьма

Мужчину, которого незаконно лишили свободы, правоохранители освободили.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, вскоре суд изберет подозреваемым меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Один из фигурантов. Фото: полиция Львовской области
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Один из фигурантов. Фото: полиция Львовской области

Напомним, на днях во Львове люди в военной форме и полиция скрутили мужчину в местном супермаркете, у которого, по его словам, больной ребенок в больнице. Мужчина оказался военнослужащим, неоднократно нарушавшим дисциплину.

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