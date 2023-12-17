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У Львові жорстко затримали чоловіка серед ТРЦ – несподіване пояснення інциденту

17 грудня 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові жорстко затримали чоловіка серед ТРЦ – несподіване пояснення інциденту
Співробітники ТЦК повалили на підлогу чоловіка у супермаркеті. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Люди у військовій формі та поліція скрутили чоловіка у місцевому супермаркеті у якого, за його словами, хвора дитина у лікарні. Чоловік виявився військовослужбовцем, котрий неодноразово порушував дисципліну.

Про це повідомляють соцмережі.

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Що сталося у супермаркеті Львова

Судячи з відео, чоловік кричав, що у нього хвора дитина перебуває у лікарні. При цьому він намагався всіляко чинити опір правоохоронним органам та людям у військовій формі.

Що сталося насправді у львівському супермаркеті

Нардеп Мар'яна Безугла вказала, що після інциденту з нею зв'язалися співробітники поліції та повідомили, що біля супермаркету АТБ поліцейські помітили натовп. До них підійшов чоловік у військовій формі й повідомив про п'яну людину в цивільному одязі, який поводився агресивно.

Цю людину потім доставили до офісу місцевого управління поліції, де викликали швидку допомогу. Солдати, які допомагали поліції, були пов'язані з військовою поліцією чи спеціальними підрозділами.

У поліції з'ясували, що затриманий — мобілізований солдат, який не брав участі у бойових діях та виконував у війську обслуговуючі функції. Після повідомлення командування частини солдата відпустили до ранку, попри репутацію постійного порушника дисципліни, до якого раніше застосовувалися дисциплінарні заходи. Солдата забрали разом із його командиром для повернення до місця дислокації.

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Повідомлення Мар'яни Безуглой. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали торгово-розважальний центр Forum.

Окрім того, в Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відвідали торговельно-розважальні центри міста. Там вони роздмухували повістки.

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