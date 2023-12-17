Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове жестко задержали мужчину посреди ТРЦ – неожиданное объяснение инцидента arrow

Во Львове жестко задержали мужчину посреди ТРЦ – неожиданное объяснение инцидента

17 декабря 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове жестко задержали мужчину посреди ТРЦ – неожиданное объяснение инцидента
Сотрудники ТЦК повалили на пол мужчину в супермаркете. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Люди в военной форме и полиция скрутили мужчину в местном супермаркете у которого, по его словам, больной ребенок в больнице. Мужчина оказался военнослужащим, который неоднократно нарушал дисциплину.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Что произошло в супермаркете Львова

Судя по видео, мужчина кричал, что у него больной ребенок находится в больнице. При этом он пытался всячески оказать сопротивления правоохранительным органам и людям в военной форме.

Что произошло на самом деле во львовском супермаркете

Нардеп Марьяна Безугла указала, после инцидента с ней связались сотрудники полиции и сообщили, что возле супермаркета АТБ полицейские заметили толпу людей. К ним подошел мужчина в военной форме и сообщил о пьяном человеке в гражданской одежде, который вел себя агрессивно. 

Этого человека затем доставили в офис местного управления полиции, где вызвали скорую помощь. Солдаты, помогавшие полиции, не были связаны с военной полицией или специальными подразделениями.

В полиции выяснили, что задержанный – мобилизованный солдат, который не участвовал в боевых действиях и выполнял в войске обслуживающие функции. После уведомления командования части солдата отпустили до утра, несмотря на его репутацию постоянного нарушителя дисциплины, к которому ранее применялись дисциплинарные меры. Солдата забрали вместе с его командиром для возвращения в место дислокации.

скриншот
Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательный центр Forum.

Кроме того, в Ивано-Франковске работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательные центры города. Там они раздували повестки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме