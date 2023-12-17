Во Львове жестко задержали мужчину посреди ТРЦ – неожиданное объяснение инцидента

Сотрудники ТЦК повалили на пол мужчину в супермаркете. Фото: скриншот

Люди в военной форме и полиция скрутили мужчину в местном супермаркете у которого, по его словам, больной ребенок в больнице. Мужчина оказался военнослужащим, который неоднократно нарушал дисциплину.

Об этом сообщают соцсети.

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Что произошло в супермаркете Львова

Судя по видео, мужчина кричал, что у него больной ребенок находится в больнице. При этом он пытался всячески оказать сопротивления правоохранительным органам и людям в военной форме.

Что произошло на самом деле во львовском супермаркете

Нардеп Марьяна Безугла указала, после инцидента с ней связались сотрудники полиции и сообщили, что возле супермаркета АТБ полицейские заметили толпу людей. К ним подошел мужчина в военной форме и сообщил о пьяном человеке в гражданской одежде, который вел себя агрессивно.

Этого человека затем доставили в офис местного управления полиции, где вызвали скорую помощь. Солдаты, помогавшие полиции, не были связаны с военной полицией или специальными подразделениями.

В полиции выяснили, что задержанный – мобилизованный солдат, который не участвовал в боевых действиях и выполнял в войске обслуживающие функции. После уведомления командования части солдата отпустили до утра, несмотря на его репутацию постоянного нарушителя дисциплины, к которому ранее применялись дисциплинарные меры. Солдата забрали вместе с его командиром для возвращения в место дислокации.

Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательный центр Forum.

Кроме того, в Ивано-Франковске работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательные центры города. Там они раздували повестки.