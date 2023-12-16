На улицах Львова заметили представителей ТЦК — что известно

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Сегодня, 16 декабря, на улицах Львова были замечены представители территориального центра комплектования. Военнослужащие информируют прохожих о преимуществах службы по контракту.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

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Представители ТЦК и женщины во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Представители ТЦК и мужчины во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

"При участии военнослужащих отделения рекрутинга и комплектования Галицко-Франковского ОРТЦК и СП проводится ряд агитационных мероприятий информирования граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и преимуществах, совместно с представителями ДШВ", — говорится в сообщении.

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Представители ТЦК и мужчины во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Пост Львовского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришли в торговый центр Херсонского шоссе. Они перекрыли все входы и выходы в торговый центр.

Также мы писали, что во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательный центр Forum.