На вулицях Львова помітили представників ТЦК — що відомо
Сьогодні, 16 грудня, на вулицях Львова помітили представників територіального центру комплектування. Військовослужбовці інформують перехожих про переваги служби за контрактом.
Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.
ТЦК у Львові
У ТЦК заявили, що робота "превентивна".
"За участі військовослужбовців відділення рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ОРТЦК та СП проводиться ряд агітаційних заходів інформування громадян про можливість проходження військової служби за контрактом та переваги, спільно з представниками ДШВ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.
Також ми писали, що у Львові працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки завітали до торговельно-розважального центру Forum.
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