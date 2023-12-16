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На вулицях Львова помітили представників ТЦК — що відомо

16 грудня 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На вулицях Львова помітили представників ТЦК — що відомо
Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 грудня, на вулицях Львова помітили представників територіального центру комплектування. Військовослужбовці інформують перехожих про переваги служби за контрактом.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

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ТЦК у Львові

У ТЦК заявили, що робота "превентивна".

ТЦК у Львові
Представники ТЦК та жінки у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
ТЦК у Львові
Представники ТЦК та чоловіки у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck

"За участі військовослужбовців відділення рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ОРТЦК та СП проводиться ряд агітаційних заходів інформування громадян про можливість проходження військової служби за контрактом та переваги, спільно з представниками ДШВ", — йдеться у повідомленні.

ТЦК у Львові
Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
ТЦК у Львові
Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
ТЦК у Львові
Представники ТЦК та чоловіки у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
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Допис Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Також ми писали, що у Львові працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки завітали до торговельно-розважального центру Forum.

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