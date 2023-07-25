На Львівщині затримали скандального блогера Мар'яна Чаву, який принижував ЗСУ

Затримання правоохоронцями блогера. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області, в Дрогобичі правоохоронці затримали блогера, який виготовляв та поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Також, затриманий стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати у вищевказаному установі є злочинцями.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

За даними слідства, мешканець Дрогобича є місцевим блогером, який на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. Зокрема, в одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

"Фігурант неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати у вищевказаному установі є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. В той же час цей конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі", — йдеться у повідомленні.

Додамо, 40-річний блогер Мар'ян Чава "прославився", коли у червні нахамив працівникам територіального центру комплектування, зняв це на відео і виклав у мережу. Він почав конфліктувати з працівниками ТЦК, коли ті вручали повістки, і називав злочинцями військових, що були поранені на фронті та почали працювати в центрах комплектування.

Скрін з відео блогера Мар'яна Чави

До слова, Мар'ян Чава називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. Його YouTube-канал має понад 120 тис. підписників. Чава публікує на YouTube десятки відео, де він цькує військових та поліцейських, й заявляє, що захищає свої права та Конституцію України. А також розповідає, що в Україні немає війни, немає державних органів, і немає поняття "громадянин".

Нагадаємо, ми раніше писали, Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилося від співпраці з баристою Юлією через її пости в Twitter, у яких дівчина насміхається з фемінізму й ЛГБТ та засуджує дівчат, яких принижували на "вечірках блогерів". Після цього закладу почали надходити погрози.

Додамо, раніше мережею почали ширитися фото з "п'яних вечірок", де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.