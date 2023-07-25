Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині затримали скандального блогера Мар'яна Чаву, який принижував ЗСУ arrow

На Львівщині затримали скандального блогера Мар'яна Чаву, який принижував ЗСУ

25 липня 2023 12:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали скандального блогера Мар'яна Чаву, який принижував ЗСУ
Затримання правоохоронцями блогера. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області, в Дрогобичі правоохоронці затримали блогера, який виготовляв та поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. Також, затриманий стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати у вищевказаному установі є злочинцями.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі слідства

За даними слідства, мешканець Дрогобича є місцевим блогером, який на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. Зокрема, в одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

"Фігурант неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати у вищевказаному установі є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. В той же час цей конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі", — йдеться у повідомленні. 

Додамо, 40-річний блогер Мар'ян Чава "прославився", коли у червні нахамив працівникам територіального центру комплектування, зняв це на відео і виклав у мережу. Він почав конфліктувати з працівниками ТЦК, коли ті вручали повістки, і називав злочинцями військових, що були поранені на фронті та почали працювати в центрах комплектування.

Скрін з відео блогера Мар'яна Чави
Скрін з відео блогера Мар'яна Чави

До слова, Мар'ян Чава називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. Його YouTube-канал має понад 120 тис. підписників. Чава публікує на YouTube десятки відео, де він цькує військових та поліцейських, й заявляє, що захищає свої права та Конституцію України. А також розповідає, що в Україні немає війни, немає державних органів, і немає поняття "громадянин". 

Нагадаємо, ми раніше писали, Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилося від співпраці з баристою Юлією через її пости в Twitter, у яких дівчина насміхається з фемінізму й ЛГБТ та засуджує дівчат, яких принижували на "вечірках блогерів". Після цього закладу почали надходити погрози.

Додамо, раніше мережею почали ширитися фото з "п'яних вечірок", де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз