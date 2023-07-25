Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области задержали скандального блоггера Марьяна Чаву, который унижал ВСУ arrow

Во Львовской области задержали скандального блоггера Марьяна Чаву, который унижал ВСУ

25 июля 2023 12:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали скандального блоггера Марьяна Чаву, который унижал ВСУ
Задержание правоохранителями блоггера. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области, в Дрогобыче, правоохранители задержали блогера, который изготовлял и распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также задержанный утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали следствия

По данным следствия, житель Дрогобыча является местным блоггером, который на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В частности, в одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

"Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. В то же время этот конфликт он снимал на видео, которое связывается с видео, которое случалось в видео, которое он снимал на видео, которое вспоминает",  — говорится в видео.

Добавим, 40-летний блогер Марьян Чава "прославился", когда в июне нахамил работникам территориального центра комплектования, снял это на видео и выложил в сеть. Он начал конфликтовать с работниками ТЦК, когда те вручали повестки, и называл преступниками военных, раненых на фронте и начавших работать в центрах комплектования.

Скрін з відео блогера Мар'яна Чави
Скрин из видео блоггера Марианна Чавы

К слову, Марьян Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером. Его YouTube канал имеет более 120 тыс. подписчиков. Чава публикует на YouTube десятки видео, где он травит военных и полицейских, и заявляет, что защищает свои права и Конституцию Украины. А также рассказывает, что в Украине нет войны, нет государственных органов и нет понятия "гражданин".

Напомним, мы ранее писали, Львовское кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club отказалось от сотрудничества с баристой Юлией из-за ее постов в Twitter , в которых девушка насмехается над феминизмом и ЛГБТ и осуждает девушек, которых унижали на "вечеринках блоггеров". После этого заведения начали поступать угрозы.

Добавим, ранее сетью начали распространяться фото с "пьяных вечеринок", где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз