Во Львовской области задержали скандального блоггера Марьяна Чаву, который унижал ВСУ

Задержание правоохранителями блоггера. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области, в Дрогобыче, правоохранители задержали блогера, который изготовлял и распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Также задержанный утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Детали следствия

По данным следствия, житель Дрогобыча является местным блоггером, который на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В частности, в одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

"Фигурант неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в вышеуказанном учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. В то же время этот конфликт он снимал на видео, которое связывается с видео, которое случалось в видео, которое он снимал на видео, которое вспоминает", — говорится в видео.

Добавим, 40-летний блогер Марьян Чава "прославился", когда в июне нахамил работникам территориального центра комплектования, снял это на видео и выложил в сеть. Он начал конфликтовать с работниками ТЦК, когда те вручали повестки, и называл преступниками военных, раненых на фронте и начавших работать в центрах комплектования.

Скрин из видео блоггера Марианна Чавы

К слову, Марьян Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером. Его YouTube канал имеет более 120 тыс. подписчиков. Чава публикует на YouTube десятки видео, где он травит военных и полицейских, и заявляет, что защищает свои права и Конституцию Украины. А также рассказывает, что в Украине нет войны, нет государственных органов и нет понятия "гражданин".

Напомним, мы ранее писали, Львовское кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club отказалось от сотрудничества с баристой Юлией из-за ее постов в Twitter , в которых девушка насмехается над феминизмом и ЛГБТ и осуждает девушек, которых унижали на "вечеринках блоггеров". После этого заведения начали поступать угрозы.

Добавим, ранее сетью начали распространяться фото с "пьяных вечеринок", где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.