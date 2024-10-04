Пожежа на Укрзалізниці — на Львівщині спалахнув вагон потяга

Гасіння пожежі у потягу. Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

У Львівській області рятувальники ліквідували займання дизельного поїзда, що сталося у місті Радехів. Гасінні тривало понад годину, людей на момент загоряння всередині не було.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини у п'ятницю, 4 жовтня.

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У Telegram-каналах публікують відео пожежі, що сталася у потягу на Львівщині 4 жовтня.

"Ніхто з людей не постраждав. Вогонь повністю знищив вагон. Рятувальники оперативно загасили полумʼя", — йдеться в повідомленні.

У ДСНС площу пожежі не уточнили. Повідомляється, що о 13:56 надійшло повідомлення про пожежу дизельного поїзда в Радехові Шептицького району.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Львівщини

"До місця події було направлено рятувальників м. Радехів, м. Шептицький, селища Лопатин та місцевої пожежної команди села Вузлове", — йдеться в повідомленні.

О 15:11 пожежу ліквідували. На момент пожежі в поїзді людей не було.

До ліквідації займання від ДСНС залучалось 18 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

Допис ДСНС Львівської області. Фото: скриншот

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