Пожар на Укрзализныце — на Львовщине вспыхнул вагон поезда

На Львовщине до тла сгорел вагон поезда — соцсети показали видео
Во Львовской области спасатели ликвидировали возгорание дизельного поезда в городе Радехов. Тушение продолжалось более часа, людей на момент возгорания внутри не было.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины в пятницу, 4 октября.
Возгорание поезда во Львовской области
В Telegram-каналах публикуют видео пожара, произошедшего в поезде во Львовской области 4 октября.
"Никто из людей не пострадал. Огонь полностью уничтожил вагон. Спасатели оперативно потушили пламя", — говорится в сообщении.
В ГСЧС площадь пожара не уточнили. Сообщается, что в 13:56 поступило сообщение о пожаре дизельного поезда в Радехове Шептицкого района.
"К месту происшествия были направлены спасатели г. Радехов, г. Шептицкий, поселки Лопатин и местная пожарная команда села Узловое", — говорится в сообщении.
В 15:11 пожар был ликвидирован. В момент пожара в поезде людей не было.
К ликвидации возгорания от ГСЧС привлекалось 18 спасателей и четыре единицы спецтехники.
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