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На Львовщине до тла сгорел вагон поезда — соцсети показали видео

4 октября 2024 21:38
Галина Шподарева - редактор
Пожар на Укрзализныце — на Львовщине вспыхнул вагон поезда
Тушение пожара в поезде. Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Галина Шподарева - редактор

Во Львовской области спасатели ликвидировали возгорание дизельного поезда в городе Радехов. Тушение продолжалось более часа, людей на момент возгорания внутри не было.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины в пятницу, 4 октября.

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В Telegram-каналах публикуют видео пожара, произошедшего в поезде во Львовской области 4 октября.

"Никто из людей не пострадал. Огонь полностью уничтожил вагон. Спасатели оперативно потушили пламя", — говорится в сообщении.

В ГСЧС площадь пожара не уточнили. Сообщается, что в 13:56 поступило сообщение о пожаре дизельного поезда в Радехове Шептицкого района.

Пожар в вагоне
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Львовщины

"К месту происшествия были направлены спасатели г. Радехов, г. Шептицкий, поселки Лопатин и местная пожарная команда села Узловое", — говорится в сообщении.

В 15:11 пожар был ликвидирован. В момент пожара в поезде людей не было.

К ликвидации возгорания от ГСЧС привлекалось 18 спасателей и четыре единицы спецтехники.

публикация ГСЧС Львовщины
Сообщение ГСЧС Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел сильный пожар. Сообщают о возгорании заброшенного детского сада. Официальной информации пока нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области произошел масштабный пожар лесной, в результате которого сгорел целый поселок  В огне погибли четыре человека.

Укрзализныця пожар ГСЧС Львовская область спасатели поезд

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