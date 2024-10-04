Пожар на Укрзализныце — на Львовщине вспыхнул вагон поезда

Тушение пожара в поезде. Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Во Львовской области спасатели ликвидировали возгорание дизельного поезда в городе Радехов. Тушение продолжалось более часа, людей на момент возгорания внутри не было.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины в пятницу, 4 октября.

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В Telegram-каналах публикуют видео пожара, произошедшего в поезде во Львовской области 4 октября.

"Никто из людей не пострадал. Огонь полностью уничтожил вагон. Спасатели оперативно потушили пламя", — говорится в сообщении.

В ГСЧС площадь пожара не уточнили. Сообщается, что в 13:56 поступило сообщение о пожаре дизельного поезда в Радехове Шептицкого района.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Львовщины

"К месту происшествия были направлены спасатели г. Радехов, г. Шептицкий, поселки Лопатин и местная пожарная команда села Узловое", — говорится в сообщении.

В 15:11 пожар был ликвидирован. В момент пожара в поезде людей не было.

К ликвидации возгорания от ГСЧС привлекалось 18 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Сообщение ГСЧС Львовской области. Фото: скриншот

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