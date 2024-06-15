На Львівщині викрили колаборанта

Засідання суду. Ілюстративне фото: nikcenter.org

Офіс генерального прокурора підозрює співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Сергія Лєбєдєва у підбурюванні громадянина України до державної зради.

Про це йдеться у тексті підозри, яку оприлюдник Офіс генпрокурора у суботу, 15 червня.

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Пропонував українцю вчинити зраду

23 листопада 2023 року Лєбєдєв через Telegram написав чоловікові, який перебував у Львові, і запропонував сфотографувати електропідстанції із різних боків.

Український військовослужбовець начебто згодився і залучив до виконання завдання також дружину. У подальшому на банківський рахунок військового надійшло 2 649 гривень на транспортні витрати і придбання вживаного телефона для фотофіксації.

В свою чергу дружина чоловіка отримала поштою мобільний телефон і 700 гривень на транспорт. Чоловік пересилав їй координати критичних обʼєктів інфраструктури. Проте жінка лишилася вдома і не поїхала фотографувати об'єкти

Зрештою оцінила негативні наслідки, які можуть настати, і що вона може стати замішана у злочині. 3 січня вона прибула до відділення поліції у місті Сколе і письмово добровільно заявила про звʼязок її чоловіка з представником іноземної держави. Також вона розповіла про завдання, яке сама мала виконати.

Розслідування проти колаборанта

Чоловік, з яким листувався співробітник ФСБ Лєбєдєв, був призваний на військову службу за мобілізацією, але неодноразово судимий. У жовтні 2021-го він був звільнений умовно-достроково за грабіж. З лютого 2023 року і на момент листування із росіянином знову утримувався під вартою.

Після звернення дружини обвинуваченого в поліцію його камеру в "Львівській установі виконання покарань № 19" обшукали. Із матрацу ліжка вилучили мобільний телефон, за допомогою якого чоловік поширював різноманітну інформацію в російських соцмережах.

Наприкінці травня цього року суд у Львові почав розглядати справу цього чоловіка у державній зраді. Також його звинувачують у поширенні матеріалів, які виправдовують військову агресію Росії проти України.

Ми повідомляли, що у Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР" і добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі.

Завдяки зусиллям СБУ 15 років ув'язнення отримала чергова колаборантка. Вона допомагала окупантам готувати удари по штабах Сил оборони у Сумській області.