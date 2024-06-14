Перед судом повстане російський колаборант-рятувальник — в чому звинувачують

Засідання суду. Фото ілюстративне: nikcenter.org

У Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР". Зловмисник добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій Донецькій області.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 14 червня.

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Подробиці суду над колаборантом

Як стало відомо, у квітні 2022 року мешканець Волновахи добровільно заступив на посаду пожежного рятувальника в 70 пожежно-рятувальну частину державної бюджетної установи "Пожежно-рятувальний загін міста Волноваха Міністерства у справах цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР".

Присягнувши на вірність незаконного утворення, чоловік своїми діями сприяв встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України в Донецькій області.

Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Скриншот допису Львівської облпрокуратури

Нагадаємо, раніше на Самбірщині у Львівській області затримали наркодилера, який зберігав велику партію різних наркотичних речовин, ув'язнивши його на дев'ять років позбавлення волі.

А також мешканця Дрогобича засудили на 7,5 років в'язниці за вбивство співмешканки, коли той під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень.