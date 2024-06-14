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Во Львове будут судить коллаборанта, добровольно сотрудничавшего с боевиками "ДНР"

14 июня 2024 16:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Перед судом предстанет российский коллаборант-спасатель — в чем обвиняют
Заседание суда. Фото иллюстративное: nikcenter.org
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове будут судить российского коллаборанта, сотрудничавшего с боевиками "ДНР". Злоумышленник добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе, созданном во временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 14 июня.

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Подробности суда над коллаборантом

Как стало известно, в апреле 2022 года житель Волновахи добровольно вступил в должность пожарного спасателя в 70 пожарно-спасательную часть государственного бюджетного учреждения "Пожарно-спасательный отряд города Волноваха Министерства по делам гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР".

Присягнув на верность незаконного образования, мужчина своими действиями способствовал установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины в Донецкой области.

Ему грозит 12 лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения Львовской облпрокуратуры

Напомним, ранее на Самборщине во Львовской области задержали наркодилера, который хранил крупную партию различных наркотических веществ. Ему грозит девять лет лишения свободы.

А также жителя Дрогобыча приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство сожительницы, когда тот во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.

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Украина
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Львов

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