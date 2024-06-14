Перед судом предстанет российский коллаборант-спасатель — в чем обвиняют

Во Львове будут судить коллаборанта, добровольно сотрудничавшего с боевиками "ДНР"
Во Львове будут судить российского коллаборанта, сотрудничавшего с боевиками "ДНР". Злоумышленник добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе, созданном во временно оккупированной Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 14 июня.
Подробности суда над коллаборантом
Как стало известно, в апреле 2022 года житель Волновахи добровольно вступил в должность пожарного спасателя в 70 пожарно-спасательную часть государственного бюджетного учреждения "Пожарно-спасательный отряд города Волноваха Министерства по делам гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР".
Присягнув на верность незаконного образования, мужчина своими действиями способствовал установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины в Донецкой области.
Ему грозит 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Самборщине во Львовской области задержали наркодилера, который хранил крупную партию различных наркотических веществ. Ему грозит девять лет лишения свободы.
А также жителя Дрогобыча приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство сожительницы, когда тот во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.
Читайте Новини.LIVE!