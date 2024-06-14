Перед судом предстанет российский коллаборант-спасатель — в чем обвиняют

Заседание суда. Фото иллюстративное: nikcenter.org

Во Львове будут судить российского коллаборанта, сотрудничавшего с боевиками "ДНР". Злоумышленник добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе, созданном во временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 14 июня.

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Как стало известно, в апреле 2022 года житель Волновахи добровольно вступил в должность пожарного спасателя в 70 пожарно-спасательную часть государственного бюджетного учреждения "Пожарно-спасательный отряд города Волноваха Министерства по делам гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР".

Присягнув на верность незаконного образования, мужчина своими действиями способствовал установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины в Донецкой области.

Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Львовской облпрокуратуры

Напомним, ранее на Самборщине во Львовской области задержали наркодилера, который хранил крупную партию различных наркотических веществ. Ему грозит девять лет лишения свободы.

А также жителя Дрогобыча приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство сожительницы, когда тот во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.