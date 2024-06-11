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На Львівщині затримали наркодиллера, який торгував у великих об'ємах

11 червня 2024 13:21
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Наркодиллера засудили на Львівщині до дев'яти років ув'язнення
Робота правоохоронців. Ілюстративне фото: Поліція Києва
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Самбірщині у Львівській області чоловік зберігав велику партію різних наркотичних речовин. Наркодиллера затримали правоохоронці, йому присудили дев'ять років позбавлення волі.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у вівторок, 11 червня. 

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"За публічного обвинувачення Яворівської окружної прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах", — йдеться у матеріалі прокуратури.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк у дев'ять років. Прокурори в суді довели, що обвинувачений з метою збуту незаконно придбав наркотики. Мова йде про таблетки субітекс, які містять в собі наркотичну речовину бупренорфін. 

"Після отримання чергової партії заборонених засобів, біля однієї із заправок міста Мостиська, фігуранта затримали правоохоронці. У чоловіка виявили та вилучили понад 1000 таблеток наркотичного засобу", — заявили слідчі.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою, він може оскаржити вирок суду. 

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань 6 червня затримало заступника командира механізованої роти, який бив солдатів у Львові. Це відбувалося на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Жителя міста Дрогобич на Львівщини засудили на 7,5 року тюрми за вбивство співмешканки. За даними слідства, чоловік під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень. 

суд
поліція
наркотики
наркоторгівля
Львів
правосуддя

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