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Во Львовской области задержали наркодиллера, который торговал в больших объемах

11 июня 2024 13:21
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Наркодиллера приговорили во Львовской области к девяти годам заключения
Работа правоохранителей. Иллюстративное фото: Полиция Киева
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Самборщине во Львовской области мужчина хранил крупную партию разных наркотических веществ. Наркодиллера задержали правоохранители, ему присудили девять лет лишения свободы.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура во вторник, 11 июня.

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"При публичном обвинении Яворивской окружной прокуратуры 36-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах" , — говорится в материале прокуратуры.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в девять лет. Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый с целью сбыта незаконно приобрел наркотики. Речь идет о таблетках субитекса, содержащих в себе наркотическое вещество бупренорфин.

"После получения очередной партии запрещенных средств возле одной из заправок города Мостиска фигуранта задержали правоохранители. У мужчины обнаружили и изъяли более 1000 таблеток наркотического средства", — заявили следователи.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, он может обжаловать приговор суда.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований 6 июня задержало заместителя командира механизированной роты, избивавшего солдат во Львове. Это происходило на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Жителя города Дрогобыч Львовщины осудили на 7,5 года тюрьмы за убийство сожительницы. По данным следствия, мужчина во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения.

суд
полиция
наркотики
наркоторговля
Львов
правосудие

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