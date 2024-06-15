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Во Львовской области женщина сообщила о связи своего мужа с ФСБ РФ

15 июня 2024 20:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Львовской области разоблачили коллаборанта
Заседание суда. Иллюстративное фото: nikcenter.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Офис генерального прокурора подозревает сотрудника Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергея Лебедева в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене.

Об этом говорится в тексте подозрения, которое обнародовал Офис генпрокурора в субботу, 15 июня.

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23 ноября 2023 года Лебедев через Telegram написал находившемуся во Львове мужчине и предложил сфотографировать электроподстанции с разных сторон.

Украинский военнослужащий вроде бы согласился и привлек к выполнению задания также жену. В дальнейшем на банковский счет военного поступило 2   649 гривен на транспортные расходы и приобретение подержанного телефона для фотофиксации.

В свою очередь, жена мужа получила по почте мобильный телефон и 700 гривен на транспорт. Муж пересылал ей координаты критических объектов инфраструктуры. Однако женщина осталась дома и не уехала фотографировать объекты

В конце концов оценила негативные последствия, которые могут наступить, и что она может стать замешана в преступлении. 3 января она прибыла в отделение полиции в городе Сколе и в письменном виде добровольно заявила о связи ее мужа с представителем иностранного государства. Также она рассказала о задаче, которую сама должна была выполнить.

Расследование против коллаборанта

Мужчина, с которым переписывался сотрудник ФСБ Лебедев, был призван на военную службу по мобилизации, но неоднократно судим. В октябре 2021-го он был уволен условно-досрочно за грабеж. С февраля 2023 года и на момент переписки с россиянином снова содержался под стражей.

После обращения жены обвиняемого в полицию его камеру во "Львовском учреждении исполнения наказаний №19" обыскали. С матраса кровати изъяли мобильный телефон, с помощью которого мужчина распространял разнообразную информацию в российских соцсетях.

В конце мая этого года суд во Львове начал рассматривать дело этого человека в государственной измене. Также он обвиняется в распространении материалов, которые оправдывают военную агрессию России против Украины.

Мы сообщали, что во Львове будут судить российского коллаборанта, который сотрудничал с боевиками ДНР и добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе.

Благодаря усилиям СБУ 15 лет тюрьмы получила очередная коллаборантка. Она помогала оккупантам готовить удары по штабам Сил обороны в Сумской области.

Украина
ФСБ
Коллаборант
война в Украине
Россия
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