На Львівщині змінили військового коменданта та систему видачі перепусток

Новий військовий комендант Львівщини Петро Розвадовський. Фото: Львівська ОВА

На Львівщині відбулися значні зміни в системі комендатур. Також оновились правила видачі перепусток, що регулюють пересування під час комендантської години під час воєнного стану.

Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень під час брифінгу в понеділок, 20 травня.

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За словами Тараса Греня, на Львівщині відбулися зміни у військовому керівництві, що відповідає за систему видачі перепусток. Тепер область має одну обласну та сім районних комендатур.

"У нас відбувається реорганізація і зміни комендатури, які чинні у Львівській області. Внаслідок цього у нас буде одна обласна комендатура і сім відповідних районних. Безпосередньо Львівської області буде представник ВСП, а комендантами районних комендатур будуть відповідні керівники районних центрів комплектування та соціальної підтримки", — зазначив Грень.

Новим військовим комендантом Львова та Львівської області призначено Петра Розвадовського, який раніше обіймав посаду начальника Третього спеціального відділу Військової служби правопорядку. Він підкреслив, що обласна комендатура буде базуватися на території військової частини на вулиці Городоцькій. При цьому всі раніше видані перепустки залишаються дійсними, і їх власники можуть користуватися ними надалі.

"Що стосується перепусток, які видали раніше, вони будуть дійсні. Ті, хто їх отримав, зможуть ними користуватися надалі. Для отримання нових перепусток, або тих, у яких закінчився термін дії можна буде ознайомитися з розпорядком за спеціальним посиланням. Звертаю увагу, що ми будемо видавати електронні перепустки, вони будуть доступні у гаджетах тої особи, яка має право нею користуватися", — зазначив Розвадовський.

У період воєнного стану на Львівщині було видано приблизно 77 тисяч перепусток двох зразків. Зокрема, 46 тисяч зі старого зразка та 31 тисячу нового, які почали видавати з жовтня 2023 року. Утім, були виявлені спроби підробки перепусток, і було відкрито 5 кримінальних проваджень.

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