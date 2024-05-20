Во Львовской области сменили военного коменданта и систему выдачи пропусков

Новый военный комендант Львовской области Петр Розвадовский. Фото: Львовская ОВА

Во Львовской области произошли значительные изменения в системе комендатур. Также обновились правила выдачи пропусков, регулирующих передвижение во время комендантского часа во время военного положения.

Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОВ Тарас Грень во время брифинга в понедельник, 20 мая.

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Изменения комендатур во Львовской области

По словам Тараса Греня, во Львовской области произошли изменения в военном руководстве, что отвечает за систему выдачи пропусков. Теперь область имеет одну областную и семь районных комендатур.

" У нас происходит реорганизация и смены комендатуры, которые действуют во Львовской области. В результате этого у нас будет одна областная комендатура и семь соответствующих районных. Непосредственно Львовской области будет представитель ВСП, а комендантами районных комендатур будут соответствующие руководители районных центров комплектования и социальной поддержки ", – отметил Грень.

Новым военным комендантом Львова и Львовской области назначен Петр Розвадовский, ранее занимавший должность начальника Третьего специального отдела Военной службы правопорядка. Он подчеркнул, что областная комендатура будет базироваться на территории воинской части по улице Городоцкой. При этом все ранее изданные пропуска остаются действительными, и их владельцы могут пользоваться ими в дальнейшем.

Что касается пропусков, которые выдали ранее, они будут действительны. Те, кто их получил, смогут ими пользоваться в дальнейшем. Для получения новых пропусков или тех, у которых истек срок действия можно будет ознакомиться с распорядком по специальной ссылке. Обращаю внимание, что мы будем выдавать электронные пропуски, они будут доступны в гаджетах того лица, которое имеет право им пользоваться », — отметил Розвадовский.

В период военного положения во Львовской области было выдано около 77 тысяч пропусков двух образцов. В частности, 46 тысяч из старого образца и 31 тысяч нового, которые начали выдавать с октября 2023 года. Впрочем, были обнаружены попытки подделки пропусков, и было открыто 5 уголовных производств.

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