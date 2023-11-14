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На Львівщині знайшли банку з небезпечною речовиною — що в ній було

14 листопада 2023 15:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині знайшли банку з небезпечною речовиною — що в ній було
Банка з ртуттю, яку виявили на Львівщині. Фото: ДСНС у Львівській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області було знайдено п'ять кілограм ртуті під час земляних робіт. Її виявили у місті Дрогобич.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо про знахідку

Зазначається, що невідому речовину знайшли у герметично закритій банці. 

"На місці рятувальники з’ясували, що в скляній посудині місткістю 0,5 л знаходиться ртуть вагою 5 кг", — додали у повідомленні.

5 кг ртуті на Львівщині
Банка з ртуттю, яку виявили на Львівщині. Фото: ДСНС у Львівській області

Утилізація хімікатів

У ДСНС додали, що знахідку було передано спеціалістам цивільного захисту населення міської ради для її утилізації.

Раніше ми писали, що в Одеській області планують запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратять на нього майже 19 мільйонів. 

Нагадаємо, в Одеській області виявили забруднення Хаджибейського лиману. Попередньо відомо, що причиною стала незаконно врізана стокова труба, яка йшла з території місцевої ферми.

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