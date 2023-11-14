На Львівщині знайшли банку з небезпечною речовиною — що в ній було
У Львівській області було знайдено п'ять кілограм ртуті під час земляних робіт. Її виявили у місті Дрогобич.
Про це повідомляє ДСНС України.
Що відомо про знахідку
Зазначається, що невідому речовину знайшли у герметично закритій банці.
"На місці рятувальники з’ясували, що в скляній посудині місткістю 0,5 л знаходиться ртуть вагою 5 кг", — додали у повідомленні.
Утилізація хімікатів
У ДСНС додали, що знахідку було передано спеціалістам цивільного захисту населення міської ради для її утилізації.
Раніше ми писали, що в Одеській області планують запровадити безпечну утилізацію хімічних та токсичних відходів. Відповідний тендер з'явився на порталі електронних закупівель, а витратять на нього майже 19 мільйонів.
Нагадаємо, в Одеській області виявили забруднення Хаджибейського лиману. Попередньо відомо, що причиною стала незаконно врізана стокова труба, яка йшла з території місцевої ферми.
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