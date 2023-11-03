У Львівській області затримали чоловіка, який вбив свою дружину металевою гантелею

Правоохоронці затримують правопорушника. Ілюстративне фото: Нацполіція

Мешканець Дрогобича Львівської області вбив свою дружину металевою гантелею. Він вдарив її по голові під час сварки. Правоохоронці вже затримали фігуранта.

Про це повідомив начальник Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області Василь Петрик для "Суспільного".

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За словами Петрика, після злочину чоловік втік та сховався неподалік райцентру у дачному кооперативі. Правоохоронці розшукували його добу.

Чоловік, який вбив свою дружину. Фото: Поліція Львівської області

"Чоловік займався бізнесом, мав свою кузню. Подружжя виховувало трьох дітей віком 21, 17 та 8 років. Дівчата зараз перебувають за кордоном, син жив з ними", — каже начальник Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області.

Тіло загиблої через декілька годин знайшов родич. Він відразу повідомив про вбивство на оперативну лінію 102. Медики встановили, що жінка отримала відкритий перелом черепа.

Петрик каже, що чоловік визнав свою провину. Наразі з ним працюють слідчі для встановлення усіх обставин події.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дитини. Злочинець порізав горло 13-річному хлопцю та втік з місця.

Також ми писали, що у Стрийському районі в одному із сіл місцевий мешканець вбив свого зятя. Стосовно 49-річного чоловіка скеровано обвинувальний акт до суду.