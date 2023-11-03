Во Львовской области задержали мужчину, который убил свою жену металлической гантелей

Правоохранители задерживают правонарушителя. Иллюстративное фото: Нацполиция

Житель Дрогобыча Львовской области убил свою жену металлической гантелей. Он ударил ее по голове во время ссоры. Правоохранители уже задержали фигуранта.

Об этом сообщил начальник Дрогобычского районного отдела полиции ГУНП во Львовской области Василий Петрик для "Суспільного".

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По словам Петрика, после преступления мужчина сбежал и скрылся недалеко от райцентра в дачном кооперативе. Правоохранители разыскивали его сутки.

Мужчина, который убил свою жену. Фото: Полиция Львовской области

"Мужчина занимался бизнесом, имел свою кузницу. Супруги воспитывали троих детей в возрасте 21, 17 и 8 лет. Девушки сейчас находятся за границей, сын жил с ними", — говорит начальник Дрогобычского районного отдела полиции ГУНП во Львовской области.

Тело погибшей через несколько часов обнаружил родственник. Он сразу сообщил об убийстве на оперативную линию 102. Медики установили, что женщина получила открытый перелом черепа.

Петрик говорит, что мужчина признал свою вину. Сейчас с ним работают следователи для установления всех обстоятельств происшествия.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка. Преступник порезал горло 13-летнему парню и скрылся с места.

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