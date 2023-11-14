Во Львовской области нашли банку с опасным веществом — что в ней было

Банка с ртутью, которую обнаружили во Львовской области. Фото: ГСЧС во Львовской области

Во Львовской области было найдено пять килограммов ртути во время земляных работ. Ее обнаружили в городе Дрогобыч.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Что известно о находке

Отмечается, что неизвестное вещество обнаружили в герметично закрытой банке.

"На месте спасатели выяснили, что в стеклянном сосуде емкостью 0,5 л находится ртуть весом 5 кг", — добавили в сообщении.

Банка с ртутью, которую обнаружили во Львовской области. Фото: ГСЧС во Львовской области

Утилизация химикатов

В ГСЧС добавили, что находка была передана специалистам гражданской защиты населения городского совета для ее утилизации.

Ранее мы писали, что в Одесской области планируется ввести безопасную утилизацию химических и токсичных отходов. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок, а потратят на него около 19 миллионов.

Напомним, в Одесской области обнаружили загрязнение Хаджибейского лимана. Предварительно известно, что причиной стала незаконно урезанная сточная труба, которая ишла с территории местной фермы.