На Львівщині знайшли кишкову паличку у озері: 20 дітей у лікарні

Озеро Задорожнє на Львівщині. Фото: з відкритих джерел

Карина Приходько Редактор

На Львівщині тимчасово заборонили купання в озері Задорожнє, яке серед місцевих жителів відоме як "Байкал". Причиною став спалах гострої кишкової інфекції серед відпочивальників. До медиків звернулися люди із симптомами отруєння, а частину пацієнтів госпіталізували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Миколаївську міську раду.

Спалах кишової палички на озері в Львівській області

У міськраді розповіли, що до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 20 дітей та одного дорослого. У хворих зафіксували типові ознаки гострої кишкової інфекції:

нудоту;

блювання;

розлади травлення;

підвищену температуру тіла.

У зв’язку з цим на території Миколаївської міської територіальної громади запровадили тимчасову заборону на купання в озері Задорожнє.

Зазначається, що купатися у водоймі заборонено до 7 липня 2026 року. Відповідне рішення ухвалили на підставі подання Головного державного санітарного лікаря Львівської області Наталії Іванченко.

Місцева влада закликає мешканців та туристів утриматися від відвідування озера до завершення дії обмежень.

Водночас фахівці державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" вже розпочали перевірку. Спеціалісти мають:

встановити джерело інфекції;

з'ясувати причину масового захворювання;

оцінити безпечність води та території навколо озера.

Водночас громадян радять не купатися в озері Задорожнє, утриматися від відпочинку біля водойми та дотримуватися рекомендацій медиків.

Як писали Новини.LIVE, у Львові водій тролейбуса врятував пасажирів від гранати, яка лежала серед дороги. Чоловік оперативно евакуював усіх пасажирів із салону на безпечну відстань, завдяки чому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також ми повідомляли, що 1 липня у Львові чоловік відкрив стрілянину на вулиці. Він здійснив приблизно дев'ять пострілів із помпової рушниці у повітря.