На Львівщині знайшли застреленими дітей та батька

У неділю, 15 лютого, у Львівській області застреленими виявили двох дітей та їхнього батька. З'ясувалося, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.
Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та Поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.
За інформацією правоохоронців, сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.
На місці події поліціянти виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.
Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.
Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.
