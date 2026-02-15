Відео
Львів На Львівщині знайшли застреленими двох дітей та батька — що відомо

На Львівщині знайшли застреленими двох дітей та батька — що відомо

Дата публікації: 15 лютого 2026 22:56
На Львівщині знайшли застреленими дітей та батька
Правоохоронці та медики на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У неділю, 15 лютого, у Львівській області застреленими виявили двох дітей та їхнього батька. З'ясувалося, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та Поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.

На місці події поліціянти виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Батько застрелив двох дітей на Львівщині
Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Нагадаємо, що 15 лютого у Хмельницькому в торгівельно-розважальному центрі сталася стрілянина.

Також нещодавно у Львові жінка стріляла в правоохоронців та працівників ТЦК.

трагедія смерть діти поліція Львівська область розслідування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
