На Львівщині знайшли застреленими дітей та батька

Правоохоронці та медики на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У неділю, 15 лютого, у Львівській області застреленими виявили двох дітей та їхнього батька. З'ясувалося, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та Поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

На Львівщині виявили застреленими дітей та їхнього батька

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.

На місці події поліціянти виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

