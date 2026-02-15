На Львовщине нашли застреленными детей и отца

На Львовщине нашли застреленными двух детей и отца — что известно
В воскресенье, 15 февраля, во Львовской области застреленными обнаружили двух детей и их отца. Выяснилось, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью.
Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и Полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.
На Львовщине обнаружили застреленными детей и их отца
По информации правоохранителей, сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые раздались в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района.
На месте происшествия полицейские обнаружили тела трех человек — 42-летнего местного жителя и его двух детей в возрасте 13 и 15 лет, без признаков жизни.
Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы.
Сейчас проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как сообщили в местной Службе по делам детей, семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.
