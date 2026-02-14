Відео
Головна Львів На Львівщині знайшли збитий "Кинджал" — що відомо

Дата публікації: 14 лютого 2026 12:51
У Золочівському районі Львівщини знайшли уламок Кинджала — деталі
Бойова частина російської ракети "Кинджал". Фото ілюстративне: ДСНС

У Золочівському районі Львівщини знайшли ракету Х-47М2 "Кинджал", яку збили Повітряні сили. Її вилучили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

департамент
Допис Департаменту цивільного захисту. Фото: скриншот

Коли збили знайдену ракету

Ракету було збито 11 лютого.

"13 лютого у с. Ражнів (Заболотцівська ТГ Золочівського району) вилучено ракету Х-47М2 "Кинжал", яку було збито під час повітряно-ракетного удару 11 лютого", — йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу міста Ходорів Стрийського району, в 20 метрах від залізничної колії, виявлено уламок, ймовірно, збитої ракети. 

"Вдень 13 та вночі 14 лютого загрози повітряно-ракетного удару не виникало, оповіщення населення області за сигналом "Повітряна тривога" не проводилося", — зазначають в Департаменті.

Нагадаємо, вдень 11 лютого РФ атакувала Львів двома ракетами.

Також у ніч на 14 лютого окупанти вдарили по Київщині.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
