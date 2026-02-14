В Золочевском районе Львовщины нашли обломок Кинжала — детали

На Львовщине нашли сбитый "Кинжал" — что известно
В Золочевском районе Львовщины нашли ракету Х-47М2 "Кинжал", которую сбили Воздушные силы. Ее изъяли.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Когда сбили найденную ракету
Ракета была сбита 11 февраля.
"13 февраля в с. Ражнив (Заболотцевская ТГ Золочевского района) изъята ракета Х-47М2 "Кинжал", которая была сбита во время воздушно-ракетного удара 11 февраля", — говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи города Ходоров Стрыйского района, в 20 метрах от железнодорожного пути, обнаружен обломок, вероятно, сбитой ракеты.
"Днем 13 и ночью 14 февраля угрозы воздушно-ракетного удара не возникало, оповещение населения области по сигналу "Воздушная тревога" не проводилось", — отмечают в Департаменте.
Напомним, днем 11 февраля РФ атаковала Львов двумя ракетами.
Также в ночь на 14 февраля оккупанты ударили по Киевской области.
