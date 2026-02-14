В Золочевском районе Львовщины нашли обломок Кинжала — детали

Боевая часть российской ракеты "Кинжал". Фото иллюстративное: ГСЧС

В Золочевском районе Львовщины нашли ракету Х-47М2 "Кинжал", которую сбили Воздушные силы. Ее изъяли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщение Департамента гражданской защиты. Фото: скриншот

Когда сбили найденную ракету

Ракета была сбита 11 февраля.

"13 февраля в с. Ражнив (Заболотцевская ТГ Золочевского района) изъята ракета Х-47М2 "Кинжал", которая была сбита во время воздушно-ракетного удара 11 февраля", — говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи города Ходоров Стрыйского района, в 20 метрах от железнодорожного пути, обнаружен обломок, вероятно, сбитой ракеты.

"Днем 13 и ночью 14 февраля угрозы воздушно-ракетного удара не возникало, оповещение населения области по сигналу "Воздушная тревога" не проводилось", — отмечают в Департаменте.

Напомним, днем 11 февраля РФ атаковала Львов двумя ракетами.

Также в ночь на 14 февраля оккупанты ударили по Киевской области.