У Львівській області відключено електропостачання у майже 100 населених пунктах — яка причина

Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК

Через негоду на Львівщині зафіксовано перебої з електропостачанням. У області знеструмлено 95 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 14 вересня.

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За даними Козицького, у зв'язку із негодою на території регіону відбулися перебої з електропостачанням. Загалом у Львівській області знеструмлені 95 населених пунктів.

"Повністю знеструмлені 46 населених пунктів, а 49 лише частково. Найбільше відключень зафіксували на Бродівському, Буському та Мостиському напрямках", — зазначили в ОВА.

Повідомляється, що над відновленням енергетики працюють 27 бригад Львівобленерго — залучено 116 енергетиків та 40 одиниць спецтехніки.

В ОВА попередили громадян одразу ж телефонувати до Львівобленерго у разі виявлення обірваних електромереж. Гаряча лінія компанії працює цілодобо та безоплатно — 0-800-30-15-68.

"Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103, 112", — йдеться в повідомленні.