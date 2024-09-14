Во Львовской области отключено электроснабжение почти в 100 населенных пунктах — какая причина

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

Из-за непогоды на Львовщине зафиксированы перебои с электроснабжением. В области обесточены 95 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 14 сентября.

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По данным Козицкого, в связи с непогодой на территории региона произошли перебои с электроснабжением. Всего во Львовской области обесточены 95 населенных пунктов.

"Полностью обесточены 46 населенных пунктов, а 49 лишь частично. Больше всего отключений зафиксировали на Бродовском, Бугском и Мостиском направлениях", — отметили в ОВА.

Сообщается, что над восстановлением энергетики работают 27 бригад Львовоблэнерго — привлечено 116 энергетиков и 40 единиц спецтехники.

В ОВА предупредили граждан сразу же звонить в Львовоблэнерго в случае обнаружения оборванных электросетей. Горячая линия компании работает круглосуточно и бесплатно — 0-800-30-15-68.

"Если из-за непогоды упали деревья или ветки, есть травмированные, звоните в экстренные службы: 101, 103, 112", — говорится в сообщении.