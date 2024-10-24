Грип та ГРВІ на Львівщині: прогнози на епідемію 2024 року

Жінка з простудою. Фото ілюстративне: Pexels

У жовтні 2024 року на Львівщині почали фіксувати значне зростання кількості випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Станом на середину місяця медичні заклади регіону повідомляють про втричі більшу кількість звернень, ніж було на початку осені.

Скільки людей захворіло на грип і COVID-19 у Львівській області та чим вакцинуватись, щоб не захворіти, розповіла у коментарі Новини.LIVE головна державно-санітарна лікарка Львівської області, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

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Зі слів епідеміологині, протягом останнього тижня на Львівщині зареєстрували 9915 випадків захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це на 632 випадки більше ніж попереднього тижня.

"В більшості випадків це діти віком від 5-14 років та дорослі від 30 до 64 років. Також у 62 людей виявили Covid-19. Наразі показник захворюваності на ГРВІ та грип в області не перевищує епідемічного порогу", — каже Іванченко.

В Польщі та Словаччині вже повідомляють про циркуляцію вірусу грипу, тому варто провакцинуватись. На Львівщині є дві вакцини, які продаються в аптечній мережі та використовуються у закладах охорони здоров'я, зазначає Іванченко.

"Після щеплення, через 14 днів людина є захищеною. Особливо варто вакцинуватись вагітним, людям з цукровим діабетом, надлишковою вагою, а також дітям віком від 6 місяців до 5 років. Серед тих, хто вакцинувався протягом останніх 10 років, жодна людина не померла і жодна людина не потрапила в стаціонар із важким перебігом грипу", — наголошує лікарка.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка епідеміологічна ситуація на Одещині та скільки хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зафіксували за останній місяць.

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