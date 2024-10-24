Грипп и ОРВИ во Львовской области: прогнозы на эпидемию 2024 года

Женщина с простудой. Фото иллюстративное: Pexels

В октябре 2024 года во Львовской области начали фиксировать значительный рост количества случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По состоянию на середину месяца медицинские учреждения региона сообщают о втрое большем количестве обращений, чем было в начале осени.

Сколько человек заболело гриппом и COVID-19 во Львовской области и чем вакцинироваться, чтобы не заболеть, рассказала в комментарии Новини.LIVE главный государственно-санитарный врач Львовской области, руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

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По словам эпидемиолога, в течение последней недели во Львовской области зарегистрировали 9915 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 632 случая больше, чем на прошлой неделе.

"В большинстве случаев это дети в возрасте от 5-14 лет и взрослые от 30 до 64 лет. Также у 62 человек обнаружили Covid-19. Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в области не превышает эпидемический порог", — говорит Иванченко.

В Польше и Словакии уже сообщают о циркуляции вируса гриппа, поэтому следует провакцинироваться. Во Львовской области есть две вакцины, которые продаются в аптечной сети и используются в учреждениях здравоохранения, отмечает Иванченко.

"После прививки через 14 дней человек защищен. Особо стоит вакцинироваться беременным, людям с сахарным диабетом, избыточным весом, а также детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Среди тех, кто вакцинировался в течение последних 10 лет, ни один человек не умер и ни один человек не попал в стационар с тяжелым течением гриппа", — отмечает врач.

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