Прогноз погоди на Львівщині 29 липня: очікується помірна спека

На Львівщину завтра повернеться тепла погода: вдень до +28 °C
Погода на Львівщині 29 липня буде помірно спекотною, без гроз, злив та шквального вітру. Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Уночі та вдень опадів не очікується.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
На Львівщині опадів не очікується
29 липня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Доба у регіоні минеться спокійно та без суттєвих опадів.
"Вітер західний, 5 – 10 м/с, вночі та вранці слабкий туман", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.
Спека і пожежна небезпека
Ніч у регіоні буде не по літньому прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +8...+10 °C. Вдень повернеться тепла погода, до +23 +28 °C по області та +24 +26 °C в обласному центрі.
Через помірну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, лише у містах Рава-Руська, Броди, Яворів та Мостиська фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, з 1 серпня у Львові суттєво зміниться зміниться тариф на водопостачання — з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Водночас інші комунальні тарифи залишаться без змін.
Також ми писали, що до других роковин вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові відкрили меморіальний простір її пам'яті. Стелу встановили на тому місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.