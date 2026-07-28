Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщину завтра повернеться тепла погода: вдень до +28 °C

На Львівщину завтра повернеться тепла погода: вдень до +28 °C

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 20:07
Прогноз погоди на Львівщині 29 липня: очікується помірна спека
Чоловік на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 29 липня буде помірно спекотною, без гроз, злив та шквального вітру. Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Уночі та вдень опадів не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На Львівщині опадів не очікується

29 липня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Доба у регіоні минеться спокійно та без суттєвих опадів

"Вітер західний, 5 – 10 м/с, вночі та вранці слабкий туман", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде не по літньому прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +8...+10 °C. Вдень повернеться тепла погода,  до +23 +28 °C по області та +24 +26 °C в обласному центрі.

Читайте також:
На Львівщину завтра повернеться тепла погода: вдень до +28 °C - фото 1
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через помірну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, лише у містах Рава-Руська, Броди, Яворів та Мостиська фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.  

Як повідомляли Новини.LIVE раніше,  з 1 серпня у Львові суттєво зміниться зміниться тариф на водопостачання — з 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Водночас інші комунальні тарифи залишаться без змін. 

Також ми писали, що до других роковин вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові відкрили меморіальний простір її пам'яті. Стелу встановили на тому місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.

погода прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації