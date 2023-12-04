На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почали оформляти вантажівки

Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів — Долгобичув". Фото: ДПСУ

Сьогодні у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Пропуск вантажівок на ПП "Угринів — Долгобичув"

У ДПСУ розповіли, що в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали оформлення великовагових вантажівок. Станом на ранок 4 грудня на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.

Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ 1 / 4

"Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється за рядом загальної черги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на західному кордоні України пункт пропуску "Угринів — Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це перший пункт у переліку заходів, які спрямовані на розблокування польсько-українського кордону.

Також ми писали, що посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що переговори української сторони з урядом Польщі ще тривають і вже знайдено певні точки дотику й компроміси щодо блокування кордону. Наразі немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали.