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На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почали оформляти вантажівки

4 грудня 2023 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почали оформляти вантажівки
Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів — Долгобичув". Фото: ДПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Пропуск вантажівок на ПП "Угринів — Долгобичув"

У ДПСУ розповіли, що в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали оформлення великовагових вантажівок. Станом на ранок 4 грудня на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.

  • Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ
  • Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ
  • Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ
  • Оформлення великовагових вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ
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"Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється за рядом загальної черги", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на західному кордоні України пункт пропуску "Угринів — Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Це перший пункт у переліку заходів, які спрямовані на розблокування польсько-українського кордону. 

Також ми писали, що посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що переговори української сторони з урядом Польщі ще тривають і вже знайдено певні точки дотику й компроміси щодо блокування кордону.  Наразі немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали. 

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