На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начали оформлять грузовики

Оформление тяжеловесных грузовиков на ПП "Угринов — Долгобычев". Фото: ГПСУ

Сегодня в пункте пропуска "Угринов — Долгобычев" начали пропускать тяжеловесные грузовики из Украины в Польшу. Пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пропуск грузовиков на ПП "Угринов —Долгобычев"

В ГПСУ рассказали, что в пункте пропуска "Угринов — Долгобычев" приступили к оформлению тяжеловесных грузовиков. На утро 4 декабря на выезд из Украины пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.

Оформление тяжеловесных грузовиков на ПП "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

Оформление тяжеловесных грузовиков на ПП "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

Оформление тяжеловесных грузовиков на ПП "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

Оформление тяжеловесных грузовиков на ПП "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ 1/4 _ 4

"Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы сообщали, что на западной границе Украины пункт пропуска "Угринов — Долгобычев" откроют для проезда пустых грузовиков. Это первый пункт в перечне мер, направленных на разблокирование польско-украинской границы.

Также мы писали, что посол Украины в Польше Василий Зварыч рассказал, что переговоры украинской стороны с правительством Польши еще продолжаются и уже найдены определенные точки соприкосновения и компромиссы по блокированию границы. Пока нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались.