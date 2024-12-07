ДТП на трасі Київ-Чоп 7 грудня у Львівській області — відео

На трасі Київ-Чоп перекинувся автомобіль — відео
На трасі Київ — Чоп у суботу, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що перекинувся автомобіль біля Буська у Львівській області.
Про це повідомляє "Варта1".
ДТП на Львівщині
На відео видно, що постраждали два автомобілі, один з яких перекинувся.
На місце аварії прибули правоохоронці, які організували реверсний рух. Наразі інформації про поранених немає.
Нагадаємо, у Львівській області 29 листопада сталася ДТП. Внаслідок зіткнення постраждали водії.
Також 30 листопада на об’їзній дорозі поблизу Вінниці сталася масштабна ДТП за участі двох легковиків. Відомо про одного загиблого.
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