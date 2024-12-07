ДТП на трасі Київ-Чоп 7 грудня у Львівській області — відео

ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: скриншот

На трасі Київ — Чоп у суботу, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що перекинувся автомобіль біля Буська у Львівській області.

Про це повідомляє "Варта1".

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На відео видно, що постраждали два автомобілі, один з яких перекинувся.

На місце аварії прибули правоохоронці, які організували реверсний рух. Наразі інформації про поранених немає.

Нагадаємо, у Львівській області 29 листопада сталася ДТП. Внаслідок зіткнення постраждали водії.

Також 30 листопада на об’їзній дорозі поблизу Вінниці сталася масштабна ДТП за участі двох легковиків. Відомо про одного загиблого.