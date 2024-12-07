ДТП на трассе Киев-Чоп 7 декабря во Львовской области — видео

ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: скриншот

На трассе Киев-Чоп в субботу, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что перевернулся автомобиль возле Буска во Львовской области.

Об этом сообщает "Варта1".

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На видео видно, что пострадали два автомобиля, один из которых перевернулся.

На место аварии прибыли правоохранители, которые организовали реверсное движение. На данный момент информации о раненых нет.

Напомним, во Львовской области 29 ноября произошло ДТП. В результате столкновения пострадали водители.

Также 30 ноября на объездной дороге вблизи Винницы произошло масштабное ДТП с участием двух легковушек. Известно об одном погибшем.