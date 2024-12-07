ДТП на трассе Киев-Чоп 7 декабря во Львовской области — видео

На трассе Киев-Чоп перевернулся автомобиль — видео
На трассе Киев-Чоп в субботу, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что перевернулся автомобиль возле Буска во Львовской области.
Об этом сообщает "Варта1".
ДТП во Львовской области
На видео видно, что пострадали два автомобиля, один из которых перевернулся.
На место аварии прибыли правоохранители, которые организовали реверсное движение. На данный момент информации о раненых нет.
Напомним, во Львовской области 29 ноября произошло ДТП. В результате столкновения пострадали водители.
Также 30 ноября на объездной дороге вблизи Винницы произошло масштабное ДТП с участием двух легковушек. Известно об одном погибшем.
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