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На українсько-польському кордоні митники вилучили цінну колекцію банкнот та марок

4 лютого 2024 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На українсько-польському кордоні митники вилучили цінну колекцію банкнот та марок
Вилучені у порушника банкноти. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Співробітники Державної прикордонної служби України спільно з митниками в суботу, 3 лютого, завадили спробі вивозу до Польщі колекції старовинних банкнот та поштових марок. Ця колекція може становити культурну та історичну цінність.

Про це повідомили на сайті ДПСУ.

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Прикордонники повідомили, що 37-річний громадянин Німеччини їхав до Польщі потягом.

Під час перевірки митники виявили в нього 13 купюр 1908-1933 років випуску. Окрім того, чоловік мав при собі чотири банкноти, датовані 1923 роком, та 30 поштових марок.

Усі речі іноземець приховав серед особистого багажу.

Оскільки ця колекція може становити культурну та історичну цінність, її вилучили. Наразі триває експертиза.

банкноти
Вилучені цінні купюри. Фото: ДПСУ
банкноти
Вилучені банкноти. Фото: ДПСУ
банкноти
Вилучені в порушника марки. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області прикордонники виявили ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією у секретному відділенні авто. Наразі водієві транспорту загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадуємо, що прикордонники викрили схему переправлення через кордон псевдоводіїв системи "Шлях". Фігуранти брали за свої "послуги" до 1000 доларів з ухилянта.

Польща
Львів
гроші
Україна
прикордонники

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