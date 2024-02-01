Видавав новий одяг за вживаний — на кордоні з Польщею конфіскували товар на 20 млн грн
В Україну з Польщі намагалися ввести незадекларований товар на 20 млн грн. У вантажівці порушника прикордонники виявили новий одяг відомих торговельних марок, який водій видавав за вживаний.
Про це повідомляє ДПСУ.
Незадекларований товар на 20 млн грн
У ДПСУ розповіли, що мешканець Києва прямував в Україну вантажівкою через пункт пропуску "Краківець". Під час проходження контролю він заявив, що переміщує вживаний одяг.
"Транспортний засіб скерували на додаткову перевірку. Під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 14,6 тис. кг нового одягу та взуття відомих торговельних марок", — йдеться у повідомленні.
Працівники митниці склали протокол. Вони вилучили товар водія.
Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.
Також ми писали, що поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, які незаконно хотіли покинути Україну. Чоловіків призовного віку виявили завдяки безпілотникам.
Читайте Новини.LIVE!