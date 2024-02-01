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Видавав новий одяг за вживаний — на кордоні з Польщею конфіскували товар на 20 млн грн

1 лютого 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Видавав новий одяг за вживаний — на кордоні з Польщею конфіскували товар на 20 млн грн
Прикордонник та автомобіль, який намагався ввезти в Україну незадекларований товар. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україну з Польщі намагалися ввести незадекларований товар на 20 млн грн. У вантажівці порушника прикордонники виявили новий одяг відомих торговельних марок, який водій видавав за вживаний.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У ДПСУ розповіли, що мешканець Києва прямував в Україну вантажівкою через пункт пропуску "Краківець". Під час проходження контролю він заявив, що переміщує вживаний одяг.

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Прикордонник та конфіскований одяг. Фото: t.me/DPSUkr
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Конфіскований одяг. Фото: t.me/DPSUkr

"Транспортний засіб скерували на додаткову перевірку. Під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 14,6 тис. кг нового одягу та взуття відомих торговельних марок", — йдеться у повідомленні.

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Конфіскований одяг. Фото: t.me/DPSUkr
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Конфіскований одяг. Фото: t.me/DPSUkr

Працівники митниці склали протокол. Вони вилучили товар водія.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний житель Донбасу намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

Також ми писали, що поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали ухилянтів, які незаконно хотіли покинути Україну. Чоловіків призовного віку виявили завдяки безпілотникам.

Польща
кордон
Україна
одяг
прикордонники
автомобіль
ДПСУ

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