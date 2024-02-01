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Выдавал новую одежду за подержанную — на границе с Польшей конфисковали товар на 20 млн грн

1 февраля 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Выдавал новую одежду за подержанную — на границе с Польшей конфисковали товар на 20 млн грн
Пограничник и автомобиль, который пытался ввезти в Украину незадекларированный товар. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину из Польши пытались ввести незадекларированный товар на 20 млн грн. В грузовике нарушителя пограничники обнаружили новую одежду известных торговых марок, которую водитель выдавал за бывшую в употреблении.

Об этом сообщает ГПСУ.

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В ГПСУ рассказали, что житель Киева направлялся в Украину грузовиком через пункт пропуска "Краковец". Во время прохождения контроля он заявил, что перемещает подержанную одежду.

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Пограничник и конфискованная одежда. Фото: t.me/DPSUkr
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Конфискованная одежда. Фото: t.me/DPSUkr

"Транспортное средство направили на дополнительную проверку. В ходе осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили 14,6 тыс. кг новой одежды и обуви известных торговых марок", — говорится в сообщении.

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Конфискованная одежда. Фото: t.me/DPSUkr
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Конфискованная одежда. Фото: t.me/DPSUkr

Работники таможни составили протокол. Они изъяли товар водителя.

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний житель Донбасса попытался въехать в Румынию, используя поддельные документы. 

Также мы писали, что вблизи границы с Молдовой пограничники задержали уклонистов, которые незаконно хотели покинуть Украину. Мужчин призывного возраста обнаружили благодаря беспилотникам.

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Украина
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ГПСУ

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