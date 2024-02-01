Выдавал новую одежду за подержанную — на границе с Польшей конфисковали товар на 20 млн грн
В Украину из Польши пытались ввести незадекларированный товар на 20 млн грн. В грузовике нарушителя пограничники обнаружили новую одежду известных торговых марок, которую водитель выдавал за бывшую в употреблении.
Об этом сообщает ГПСУ.
Незадекларированный товар на 20 млн грн
В ГПСУ рассказали, что житель Киева направлялся в Украину грузовиком через пункт пропуска "Краковец". Во время прохождения контроля он заявил, что перемещает подержанную одежду.
"Транспортное средство направили на дополнительную проверку. В ходе осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили 14,6 тыс. кг новой одежды и обуви известных торговых марок", — говорится в сообщении.
Работники таможни составили протокол. Они изъяли товар водителя.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний житель Донбасса попытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.
Также мы писали, что вблизи границы с Молдовой пограничники задержали уклонистов, которые незаконно хотели покинуть Украину. Мужчин призывного возраста обнаружили благодаря беспилотникам.
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