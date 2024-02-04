На украинско-польской границе таможенники изъяли ценную коллекцию банкнот и марок

Изъятые у нарушителя банкноты. Фото: ГПСУ

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с таможенниками в суботу, 3 февраля, помешали попытке вывоза в Польшу коллекции старинных банкнот и почтовых марок. Эта коллекция может представлять культурную и историческую ценность.

Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

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Пограничники сообщили, что 37-летний гражданин Германии ехал в Польшу на поезде.

В ходе проверки таможенники обнаружили у него 13 купюр 1908-1933 годов выпуска. Кроме того, у мужчины были четыре банкноты датированные 1923 годом и 30 почтовых марок.

Все вещи иностранец скрыл среди личного багажа.

Поскольку эта коллекция может представлять культурную и историческую ценность, ее изъяли. Сейчас идет экспертиза.

Изъятые ценные купюры. Фото: ГПСУ

Изъятые банкноты. Фото: ГПСУ

Изъятые у нарушителя марки. Фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области пограничники обнаружили уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией в секретном отделении авто. В настоящее время водителю транспорта грозит уголовная ответственность.

Напоминаем, что пограничники разоблачили схему переправки через границу псевдоводителей системы "Шлях". Фигуранты брали за свои "услуги" до 1000 долларов с уклониста.