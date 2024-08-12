День молоді — на вечірці львів'яни власноруч зібрали 50 дронів на ЗСУ

Молодь виготовляє дрони. Ілюстративне фото: molbuk.ua

Небайдужі львів'яни напередодні Дня молоді провели вечірку, на якій власноруч збирали дрони для українських військових. У такий спосіб молодь Львова хоче "привітати" російську молодь зі святом, відправивши їм особливі "повітряні поцілунки".

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 12 серпня.

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Вечірка-збір дронів у Львові

У ЛМР розповіли, що за кілька годин "вечірки" вдалося зібрати 50 дронів, які згодом передадуть Збройним силам в межах ініціативи "Помста Лева".

"Ми зібрались на кілька годин ввечері, щоб відсвяткувати День молоді по-іншому, бо такий час, що і святкування мають нести цінність і надихати людей долучатись до нашої спільної перемоги. Сподіваємось ми так змогли надихнути учасників та учасниць цієї вечірки на те, щоб вони волонтерили і у такому форматі", — зазначають організатори вечірки.

У відомстві також нагадали, що останні три роки Львів, як і інші міста України, відзначають Міжнародний день молоді 12 серпня.