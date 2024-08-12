Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ arrow

На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

12 серпня 2024 15:01
Катерина Османська - Редактор
День молоді — на вечірці львів'яни власноруч зібрали 50 дронів на ЗСУ
Молодь виготовляє дрони. Ілюстративне фото: molbuk.ua
Катерина Османська - Редактор

Небайдужі львів'яни напередодні Дня молоді провели вечірку, на якій власноруч збирали дрони для українських військових. У такий спосіб молодь Львова хоче "привітати" російську молодь зі святом, відправивши їм особливі "повітряні поцілунки".

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 12 серпня. 

Читайте також:

Вечірка-збір дронів у Львові

У ЛМР розповіли, що за кілька годин "вечірки" вдалося зібрати 50 дронів, які згодом передадуть Збройним силам в межах ініціативи "Помста Лева". 

"Ми зібрались на кілька годин ввечері, щоб відсвяткувати День молоді по-іншому, бо такий час, що і святкування мають нести цінність і надихати людей долучатись до нашої спільної перемоги. Сподіваємось ми так змогли надихнути учасників та учасниць цієї вечірки на те, щоб вони волонтерили і у такому форматі", — зазначають організатори вечірки.

У відомстві також нагадали, що останні три роки Львів, як і інші міста України, відзначають Міжнародний день молоді 12 серпня.

Також важливі новини дня по темі:

Львів День молоді благодійність дрони війна в Україні молодь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

14:56 Через Паланку не проїхати — КПП на Одещині зупиняє роботу

14:55 До України йде нова спека з Африки — коли чекати рекордних температур

14:53 Шмигаль зустрівся з делегацією сенаторів США у Києві — що обговорювали

14:40 Прикордонники "рознесли" бліндажі окупантів на Вовчанському напрямку

15:27 Український прапор та російська влада — яка ситуація на Кінбурнській косі

15:19 Пожежа на ЗАЕС — мер окупованого Енергодара прокоментував інцидент

15:13 Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

15:04 Банки оновили ставки за депозитами у гривні та доларах — як змінились відсотки

15:01 На вечірці до Дня молоді львів’яни власноруч зібрали 50 дронів для ЗСУ

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:01 Магучіх показала кадри вишуканої фотосесії з Парижа та назвала нову мету

14:56 Через Паланку не проїхати — КПП на Одещині зупиняє роботу

14:55 До України йде нова спека з Африки — коли чекати рекордних температур

14:53 Шмигаль зустрівся з делегацією сенаторів США у Києві — що обговорювали

14:40 Прикордонники "рознесли" бліндажі окупантів на Вовчанському напрямку

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови